Maltempo, torrente Lura osservato speciale a Saronno. Esondazioni nel comasco

SARONNO / COMASCO – Oggi il maltempo ha colpito soprattutto il vicino comasco anche se attorno alle 16.15 un forte temporale si è abbattuto anche su Saronno. Osservato speciale anche in città è il torrente Lura, che attraversa Saronno e che si è notevolmente “ingrossato” anche se nella zona saronnese è rimasto nei propri argini. Situazione differente risalendo di qualche chilometro più a nord: il Lura è esondato a Olgiate Comasco con l’acqua che ha invaso la zona dell’ex fornace mentre nella vicina Uggiate Trevano si sono registrati allagamenti nelle vicinze del centro anziani.

Problemi per il torrente Lura in piena anche a Bulgarograsso dove è stato temporaneamente interrotto il passaggio nelle vicinanze del corso d’acqua, a scopo cautelare, in parte di via Sant’Anna e via Battisti nei pressi della chiesa di Sant’Anna. La protezione civile è stata allertata in tutta la zona.

Il meteo – Le previsioni indicano condizioni di variabilità sino a domani pomeriggio con progressiva attenuazione dei fenomeni piovosi. Temperature comprese fra i 18 gradi notturni ed i 29 diurni.

27072021