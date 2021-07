SARONNO – Tamponamento fra due automobili oggi alle 17.10 in via Fabio Filzi a Saronno: sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa saronnese che ha prestato i soccorsi a tre persone, una ragazza di 25 anni, un ragazzo di 24 ed uno di 29 anni, medicati poi all’ospedale di Castellanza, di comunque lievi contusioni. Il sinistro è si verificato nei pressi dell’intersezione con via Varese. La vicenda si è chiusa senza che fosse necessario l’intervento delle forze dell’ordine e con conseguenze limitate per le persone a bordo dei mezzi incidentati.

Si è invece verificato un malore in una ditta di via Dè Medici a Cesano Maderno dove è accorsa automedica ed una ambulanza per soccorrere un 46enne che si è comunque ben presto ripreso; è successo oggi alle 15. Il paziente è stato trasportato all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale nella zona di via Varese)

27072021