CERIANO LAGHETTO – Tante sorprese nell’edizione 2021 del Trofeo Campaccio, l’Open combined organizzato dal Club Tennis Ceriano. E la prima arriva proprio da una giocatrice di casa, Maria Aurelia Scotti, che si è imposta nel tabellone femminile superando Sofia Maffeis per 7-5 6-3 al termine di una finale tesa ed equilibrata. Una giocatrice cerianese torna quindi ad aggiudicarsi questo trofeo dopo le 4 vittorie firmate da Alice Moroni tra il 2013 e il 2018. Neanche il tempo di festeggiare che Scotti, insieme alla compagna di squadra Rachele Zingale, è volata a Bari per i campionati nazionali femminili di seconda categoria in programma sui campi della New Country Tennis Academy Bari.

Venendo al torneo maschile, la seconda sorpresa la regala Luca Cominassi che si aggiudica il tabellone dopo aver sconfitto Jonata Vitari in finale per 6-3 6-2. Autentica rivelazione del torneo, il tennista bresciano ha impressionato per la sua forza atletica. Vitari, lecchese classe 1978, non è riuscito a bissare il successo dell’edizione 2019 ma si è confermato sempre competitivo. Soddisfatto il presidente del Club Tennis Ceriano, Severino Rocco: “Anche quest’anno, il livello è stato molto buono con incontri equilibrati e divertenti. Complimenti alla nostra Maria Aurelia Scotti e a Cominassi che hanno vinto meritatamente”.

27072021