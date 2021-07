SARONNO – “Vaccini, vaccini e vaccini. L’Italia sta ripartendo ma nonostante il buon lavoro del commissario speciale, il generale Francesco Figliuolo, la mancanza di autorevolezza del ministro Roberto Speranza, limita ancora la libertà dei cittadini!” Così l’onorevole saronnese Gianfranco Librandi, parlamentare ed esponente di Italia viva, alla “Graticola”, il suo programma sul web, parlando della campagna vaccinale contro il coronavirus.

27072021