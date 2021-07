CESANO MADERNO – Emozione alla cerimonia di premiazione dei vincitori del progetto Diventerò di Fondazione Bracco nella cornice di Palazzo Reale a Milano. Sette le Amministrazioni comunali del territorio coinvolte, tra cui Cesano Maderno. Tre i premiati cesanesi per questa edizione: Tancredi Ario Pelà, Leonardo Carrà, Ferdinando Radice. Ha sottolineato il sindaco Maurilio Longhin: “Orgoglioso di questi ragazzi e riconoscente per il pluriennale contributo di una realtà come Bracco al percorso formativo dei giovani di talento e alla crescita del nostro territorio.

Bravissimi ragazzi e in bocca al lupo!”

Da anni Fondazione Bracco promuove il progetto Diventerò con l’obiettivo di sostenere la formazione di ragazze e ragazzi, partendo dalla scuola per arrivare all’ingresso nel mondo del lavoro. Opportunità multidisciplinari, percorsi su misura e quattro grandi ambiti di intervento: università, ricerca, scuola e giovane imprenditorialità.​

(foto: il sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin, con alcuni dei giovani premiati nel contesto del progetto Diventerò)

