CERIANO LAGHETTO – “Ho firmato la convocazione del consiglio comunale, in seduta straordinaria ed aperto ai cittadini, sul caso “Gianetti Ruote”. Non inviteremo i lavoratori in Comune, saremo noi ad andare da loro!” Lo sottolinea il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Il consiglio infatti si riunirà direttamente fuori dallo stabilimento, dove il presidio va avanti, giorno e notte. “Siamo con voi” dice Cattaneo. L’appuntamento è fissato giovedì 29 luglio davanti ai cancelli aziendali di via Stabilimenti, dalle 17.