CERIANO LAGHETTO – Ieri sera pizzata al presidio dei lavoratori Gianetti Ruote in via Stabilimento, c’era anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. “Grazie al nostro concittadino Gaetano Fuscaldo de La Teglia 3 di Solaro che ha offerto la sua squisita pizza ai 40 operai presenti in serata. Uniti si vince” rimarca Cattaneo.

Anche questo un modo per “tenere alta l’attenzione” sulla vicenda della Gianetti Ruote.