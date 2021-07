SARONNO – Tra gli eventi che più hanno incuriosito ed emozionato la città di Saronno negli ultimi mesi c’è stato sicuramente il concorso fotografico Fus, fotografa un saronnese organizzato da un gruppo di giovani con il sostegno del teatro Giuditta Pasta.

IlSaronno media partner dell’iniziativa, viste che le tante richieste di lettori di poter vedere tutte le foto del concorso (esposte prima nelle vetrine dei negozi e poi tutte insieme a Casa Morandi per la premiazione) ha deciso di pubblicare tutti i 90 scatti. Ovviamente un po’ per giorno. Per i prossimi 18 giorni alle 15 sarà online su ilSaronno un articolo con 5 foto che hanno partecipato al concorso.

Un’iniziativa pensata per rendere omaggio agli autori, ai fotografati a tutti coloro che hanno lavorato al progetto rendendolo possibile a partire dagli sponsor e dagli organizzatori. Una pubblicazione resa possibile anche dal lavoro della nostra collaboratrice Aurora Cortesi che ha curato la realizzazione di ogni singolo giorno di pubblicazione.

Non ci resta che augurarvi una buona passeggiata nella saronnesità di Fus dandovi appuntamento a domani per i primi 5 scatti.

