SARONNO – Non ha ancora ritrovato il suo padrone il gatto ritrovato più di un mese fa in un giardino di via Carcano, dietro la chiesa di San Francesco, a Saronno.

Il felino – dal pelo dai colori chiari, striato e dagli occhi verdi – potrebbe essersi allontanato da casa ed essersi trovato, il 17 giugno scorso nel giardino di un’abitazione; ora si trova in custodia dell’Enpa saronnese, che lancia l’appello per ritrovare i padroni. L’animale è in buone condizioni di salute, ma non è ancora riuscito a ritrovare la strada di casa. Ad oggi, però, non ci si arrende e continua la ricerca dei proprietari del felino.

Nei giorni scorsi, invece, l’appello di Serena e Federico, i due proprietari di Joy, la gatta sparita da un’abitazione tra Ceriano Laghetto e Saronno e forse avvistata tra le strade cerianesi.

(in foto: il gatto ritrovato lo scorso giugno a Saronno, in un giardino di via Carcano, dietro la chiesa di San Francesco. Si cercano ancora i proprietari del felino.)

28072021