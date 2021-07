SARONNO – E’ stata prolungata sino a fine agosto la chiusura del parco De Rocchi, dove sono in programma importanti lavori di rifacimento della pavimentazione.

Per compensare questa chiusura, è stata predisposta l’apertura non stop, quindi senza il giorno di chiusura, del parco Salvo D’Acquisto di via Carlo Porta.

L’intervento al parco De Rocchi è l’occasione per la sistemazione dell’impianto di illuminazione, con la predisposizione di cavidotti adeguati, per la manutenzione della porzione di muro ammalorata e per il ripristino della pensilina dell’ingresso carraio e della pavimentazione antitrauma in corrispondenza dell’area gioco per i più piccoli.

L’intervento di manutenzione, iniziato lo scorso 6 agosto, rientra nel programma estivo dei cantieri pubblici, che riguarderanno anche altri spazi cittadini, come alcune scuole e anceh tutte le asfaltature realizzate in città.

Inoltre quest’inverno è stato concluso l’intervento di sistemazione del muro esterno del parco dove sono stati aperti dei varchi, su richiesta e finanziamento di un cittadino. In seguito ad un errore di abbattimento parte della recinzione aveva dovuto essere ricostruita su indicazione della Soprintendenza.