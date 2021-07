SARONNO – Una collaborazione a tutto tondo è stata quella che quest’estate ha visto lavorare l’Amministrazione comunale con le associazioni, gli oratori e le cooperative del territorio.

Con l’attivazione dei centri estivi, sia quelli comunali sia quelli delle parrocchie, infatti, sono stati promossi anche sei progetti di utilità collettiva, legati alla pulizia e alla messa in sicurezza dei luoghi utilizzati per i centri estivi. I progetti di utilità collettiva (PUC) vedono impegnati cittadini che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza e che, per questo motivo, sono disponibili ad effettuare lavori e attività per il proprio Comune.

Le sei persone selezionate per il progetto “Pulire per prevenire”, coordinate dalla cooperativa Dandelion, hanno affiancato il personale dipendente e volontario nelle attività di pulizia e sanificazione degli spazi della scuola e degli oratori, nonché nell’igienizzazione dei materiali utilizzati, così da rendere sicuri i luoghi e le aree che i bambini hanno frequentato quotidianamente dalla metà di giugno.

28072021