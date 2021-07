CARONNO PERTUSELLA Al ristorante Idea Verde di Olgiate Olona, la Caronnese ha presentato ufficialmente le sue nuove maglie per la stagione 2021/2022. Dopo l’accordo triennale con Primato, l’occasione per mostrare le tre mute che vestiranno non soltanto i giocatori della prima squadra, ma anche tutto il settore giovanile. A fare gli onori di casa il presidente Umberto Gambaro, il direttore generale Raffaele Ferrara e il Consiglio d’amministrazione, con il tecnico Manuel Scalise e una delegazione di giocatori, capitanati come sempre da Federico Corno.

Il presidente Umberto Gambaro è rimasto molto soddisfatto delle nuove divise da gara: “Già in fase di rendering mi piacevano moltissimo, ora devo dire che viste dal vivo e da vicino sono ancora meglio”. Successivamente una battuta ai giocatori: “Sappiamo che c’è un detto che dice che l’abito non fa il monaco. Per questo chi veste la maglia della Caronnese dovrà essere degno di farlo. Ma sono fiducioso, sono sicuro che si stia allestendo una squadra per stare ai vertici. Poi toccherà ai ragazzi, far sì che la maglia sia bella… ma anche sudata alla fine di ogni partita”.

“Crediamo nella Caronnese, da qui la partnership duratura”

Presenti anche i responsabili di Primato, Alex Becchio e Walter Paro: “La nostra è un’azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico per il calcio presente nel mercato Italia-Europa da più di 35 anni. La sinergia creatasi tra SC Caronnese ed il nostro dinamico Brand si è dimostrata sin dall’inizio fortemente propositiva nell’intento di guardare avanti con un progetto vincente.

È per questo che abbiamo inteso, di comune accordo e con assoluta unità d’intenti, concludere un abbinamento che ci lega con la società in veste di fornitori tecnici ufficiali fino al 30 giugno 2024. Pertanto, nel prossimo triennio tutti gli atleti, i tecnici ed i componenti staff SC Caronnese avranno l’opportunità di utilizzare per lo svolgimento della propria attività i prodotti top che contraddistinguono l’azienda nel percorso di eccellenza.

A questo proposito, le maglie da gara SC Caronnese che presentiamo rappresentano nelle fibre esclusive Primato e nella loro essenza il meglio che un atleta possa desiderare per una performance di altissimo livello. Ringraziamo il Presidente, la dirigenza e gli sponsor per aver sposato il concetto del nostro brand, augurando a SC Caronnese una stagione ricca di soddisfazioni, certi di essere al loro fianco in ogni momento.

Raffaele Ferrara e Manuel Scalise lanciano la nuova stagione

Il direttore generale Raffaele Ferrara, salutando tutti gli sponsor presenti all’evento, ha messo le basi per la nuova stagione: “Speriamo di vincere qualcosina quest’anno. Do ufficialmente il benvenuto al nuovo mister, Manuel Scalise, che ha sposato il nostro progetto e spero possa trovarsi bene a Caronno Pertusella”. E proprio il tecnico non vede l’ora di cominciare: “Quel che posso promettere è l’impegno che metteremo fin dal primo giorno di ritiro. Sicuramente faremo qualcosa di importante, battagliando dal primo all’ultimo minuto di ogni partita. Sono convinto che disputeremo un ottimo campionato”.