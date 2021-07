Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (1 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Herati è un saronnese di “adozione”. Dimostra l’amore per l’artigianato. Il suo lavoro unisce con un ponte immaginario la sua terra di origine e la multietnica città di Saronno.

Penso che Gianmario rappresenti lo spirito del “vero” saronnese! Dal 2000 è volontario -responsabile della Segreteria di Unitre Saronno. Compito che svolge con passione, impegno e tanta simpatia!

Apicoltore per passione, da cinque anni contribuisce a preservare le api e i fragili equilibri dell’ ecosistema. Offre prodotti di qualità a km zero nati dall’ amore e dal rispetto della natura.

Passione, sensibilità e generosità: tre delle innumerevoli doti che avvicinano Gianfranco alla Città di Saronno rendendo possibili traguardi ambiziosi.

Storico Presidente e fondatore del Gruppo Grotte Saronno CAI-SSI. Ha fatto crescere generazioni di speleologi e alpinisti saronnesi, credendo sempre nelle potenzialità dei giovani e della squadra.

