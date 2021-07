Raccolta differenziata: nuovi distributori automatici a Villaggio Sole

LIMBIATE – Sono stati installati nei giorni scorsi in piazza Monteverdi a Villaggio Sole, nuovi distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata a Limbiate.

I due macchinari (uno contenenti sacchi gialli per la plastica e uno contenente sacchi blu con microchip per l’indifferenziato) si vanno così ad aggiungere ai distributori presenti già da tempo in piazza Aldo Moro, in via Tolstoj e in piazza Cinque Giornate.