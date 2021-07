SARONNO – Il ladro l’ha abbandonata e un’attenta saronnese ha permesso alla polizia locale di recuperarla dando la possibilità al legittimo proprietario di tornarne in possesso.

Il riferimento va alla bicicletta da donna nera recuperata negli ultimi giorni dagli uomini del comando di piazza Repubblica.

Tutto è iniziato quando nel primo pomeriggio una saronnese ha chiamato la centrale operativa spiegando di aver appena portato in caso una bicicletta da donna. Il mezzo era stato abbandonato ormai da oltre una giornata davanti alla recinzione della casa della donna in via Bainsizza a Saronno. Facile pensare che si sia trattato del classico furto d’uso. Il ladro avendo necessità di spostarsi ha preso una bicicletta da una rastrelliera o da un cortile e quindi l’ha abbandonata quando non ne ha più avuto bisogno.

Così la polizia locale è andata a recuperare il mezzo e ha pubblicato l’avviso di ritrovamento all’albo pretorio. Il proprietario o la proprietaria potranno presentarsi al comando per ritirarla dimostrando la proprietà del mezzo.

28072021