CERIANO LAGHETTO – Recentemente la festa, al centro sportivo di Dal Pozzo, della Frazione calcistica Dal Pozzo, la squadra di calcio che milita in Terza categoria, e dei propri tifosi; con l’evento Kick’n’Drink.

Quest’anno è andata in scena una inedita edizione del Drink’n’Kick: “Il campo di calcio di Dal Pozzo, la nostra casa, è tornato a riempirsi: un campo da pallavolo, un campetto da calcio per il torneo 3vs3, materiale informativo sull’appena nata Frazione Pugilistica Dal Pozzo, l’avvio della campagna tesseramenti 2021-2022 – riepilogano i respnsabili del club – L’anno sportivo appena conclusosi è stato drasticamente segnato dalla pandemia: ci siamo fermati a metà ottobre e non abbiamo più ripreso. Tutti noi speriamo che il prossimo possa finalmente tornare a essere un campionato da poter concludere, per riprendere quel filo di crescita sportiva che avevamo provato a tessere. Mister Daniele Borgatti e il direttore sportivo Andrea Regano sono all’opera per organizzare il tutto al meglio e attorno a fine luglio dovremmo, come sempre, riuscire a darvi qualche buona notizia relativa sia alla rosa sia al campionato prossimo. Ringraziamo tutti i partecipanti alla festa, chi ha deciso di sostenere il nostro progetto, chi lo sosterrà nelle prossime iniziative”.

30072021