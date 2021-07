Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (2 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Alberto Borroni famoso e poliedrico pittore saronnese, vanta mostre in varie città italiane. Un artista di grande pregio che con la sua abile mano trasmette leggerezza,armonia bellezza e sacralità.

Moglie, madre nonna ed efficientissima segretaria della scuola di musica Diapason di Saronno, sempre pronta ad accogliete ed ascoltare tutti anche me .

Potrei scrivere Carmine Trotta, piazza Volontari del Sangue 4. Potrei scrivere pizza al trancio. Ma in questo caso è sufficiente una sola parola: TUBINO. Dal 1953 ad oggi sempre con il forno acceso.

Donna, dedita alla famiglia ed instancabile lavoratrice. Sempre a disposizione del prossimo e fondamentale punto di riferimento per chi la incontra lungo il cammino.

Infermiera pronta a svestirsi della pandemia!

