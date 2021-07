LIMBIATE – Si trasferisce dal parco di Villa Mella al teatro di via Valsugana il palco limbiatese previsto per “Le verità di Bakersfiedl”, in programma domani 31 luglio.

A causa, infatti, dell’incertezza delle condizioni meteo, lo spettacolo teatrale che vedrà protagonisti Marina Massironi e Giovanni Franzoni, con la direzione di Veronica Cruciani, andrà in scena al teatro comunale di via Valsugana. L’ingresso è gratuito e su prenotazione, con informazioni disponibili sul sito internet del comune di Saronno. La capienza massima consentita per permettere il rispetto delle normative di distanziamento anti-covid è di circa 250 persone.

30072021