UBOLDO – Cinque le persone che questa mattina hanno avuto bisogno di cure mediche per un incidente stradale avvenuto ad Uboldo, in via 4 novembre alle 5.30: si è verificato lo scontro fra due automobili. L’ambulanza del Sos Mozzate e quella della Croce rossa saronnese subito intervenuto hanno soccorso una donna di 30 anni, e quattro uomini, di 44, 38, 32 e 27 anni. Nessuno è apparso in gravi condizioni.

A Saronno stamane alle 10 caduta accidentale in via Padre Monti da parte di un pedone, di una pensionata del posto di 75 anni, che è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stata trasportata all’ospedale cittadine, con lievi escoriazioni.

Oggi alle 18.40 incidente in via Battisti a Limbiate: una vettura si è ribaltata, sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale limbiatese, oltre all’ambulanza della Croce bianca ed all’auto-infermieristica per soccorrere il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni che comunque non ha riportato gravi conseguenze per l’accaduto. Da chiarire la cause dell’accaduto.

(foto archivio)

30072021