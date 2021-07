SOLARO – Il Comune di Solaro ha ottenuto il 27esimo posto nella graduatoria per l’assegnazione dei fondi all’interno del bando per la rigenerazione urbana promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili con uno stanziamento complessivo a livello nazionale di tre miliardi e duecento milioni di euro nell’ambito del Pinqua, Programma nazionale della qualità dell’abitare. In totale i progetti presentati sono stati 271.

Il Comune di Solaro ha partecipato al bando con la collaborazione di Città Metropolitana associandosi ai Comuni di Cologno Monzese, Rho, Pieve Emanuele e Baranzate. In totale il finanziamento richiesto era di 15 milioni di euro, dei quali 3 milioni e 700 mila euro destinati al progetto solarese per il recupero della zona circostante l’ex scuola Regina Elena con la realizzazione di appartamenti per l’housing sociale, un parcheggio sotterraneo, un’area a verde, la riqualificazione di piazza Cadorna e una nuova rete di piste ciclopedonali.

Maurizio Castelnovo, assessore all’Urbanistica: «Tra gennaio e febbraio abbiamo lavorato senza sosta con gli uffici per presentare questo piano nel quale crediamo tantissimo. Eravamo piuttosto convinti della bontà del lavoro e siamo contenti e soddisfatti di essere arrivati al 27esimo posto di una graduatoria nazionale. La collaborazione con Città Metropolitana, dalla quale abbiamo certamente ottenuto supporto ed un lavoro di qualità, ha dato i suoi preziosi frutti. Siamo consapevoli di essere in un’ottima posizione per l’assegnazione dei fondi e stiamo attendendo che venga comunicato ufficialmente lo stanziamento previsto, prima di affrontare la fase successiva di questo piano di riqualificazione di una zona del paese che riteniamo strategica e che nei prossimi anni vivrà profondi ed entusiasmanti cambiamenti».

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Il lavoro condotto dagli uffici e dai progettisti, in stretta collaborazione con Città Metropolitana, ci ha consentito di avere un progetto di alto livello oltre che dalle nobili finalità.”

L’idea è quella di ampliare il centro cittadino con nuove aree pubbliche e verdi dedicate ai cittadini, ma anche una nuova disponibilità di abitazioni sociali a basso impatto ambientale che sicuramente sarà d’aiuto per le persone in difficoltà; per la prima volta avremo una realtà di housing sociale a Solaro.

Inoltre, avremo un nuovo giardino sensoriale, dove ora sorge il fabbricato facente parte della ex Regina Elena, ormai dismesso, di via per Limbiate.

Il tutto inserito alla perfezione nell’intervento di recupero e riqualificazione dell’ex scuola Regina Elena da trasformare nel nuovo polo culturale del paese.

(in foto: il piano di rigenerazione)

30072021