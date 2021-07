CERIANO LAGHETTO – La candidata sindaco alle prossime amministrative milanese Bianca Tedone, nome sostenuto dalla lista “Potere al popolo”, è stata ospite giovedì sera al tendone allestito per il presidio dei lavoratori della Gianetti Ruote.

La candidata, insieme ad alcuni esponenti della sua lista, ha portato generi alimentari, come segnale di sostegno e supporto ai lavoratori alle prese con una crisi aziendale difficile.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

