CERIANO LAGHETTO – La solidarietà dei lavoratori della Schneider Electric di Milano al presidio della Gianetti Ruote: una delegazione ha infatti visitato i colleghi che dal 3 luglio presidiano i cancelli della fabbrica di via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, dopo l’annuncio della chiusura.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

30072021