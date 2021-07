Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (3 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Quando abiti nella stessa città da quando sei nato, credi di conoscere ogni cosa. Ma a dire il vero ho imparato a scoprire Saronno affacciandomi da questo balcone e ascoltando le storie di mia nonna.

Artista saronnese poco conosciuto nella sua città ma non nel resto del mondo. Presente in musei di diversi Stati con l’arte creativa, ponte tra il nostro passato artistico e la moderna tecnologia.

GIAN PAOLO TERRONE, premio LA CIOCCHINA, artista poliedrico si è ultimamente dedicato alla MAIL ART realizzando opere su buste, cartoline o altri supporti che vengono poi inviate via Posta.

Un fenicottero in Daciaexpo

È mezzogiorno e un uomo corre nella piazza semideserta al tempo del Coronavirus. È un cittadino come tanti, in bilico tra libertà e restrizioni. È lui la vera anima di Saronno.

QUI TROVI TUTTE LE FOTO PUBBLICATE DA ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS