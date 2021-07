SARONNO – Sono diverse le chiamate che nelle ultime settimane sono arrivate al comando di polizia locale da parte dei residenti della frazione Cassina Ferrara. Per la precisione a lamentarsi è soprattutto chi vive intorno alla piazza nella zona tra via Pastore, via Einstein e via Pozzo. Da qualche settimana un gruppo di ragazzi si ritrova la sera, soprattutto nel weekend ma non solo, nello spiazzo che ospita il mercato.

“Capiamo la loro voglia di ritrovarsi e stare insieme – spiegano i residenti – ma questi raduni provocano piccoli grandi problemi che impattano sul quartiere”. Il primo tema, spiegano i saronnesi, è quello degli assembramenti visto che spesso i ragazzi sono senza mascherina. Ci sono poi gli schiamazzi che, con il caldo estivo e le finestre aperte, creano non pochi problemi ai residenti tenuti svegli da urla, chiacchiere e risate dei ragazzi.

L’ultima segnalazione dei residenti riguarda la sicurezza. Già perchè spesso i giovani si divertono con l’acqua dei rubinetti di cui è dotata la piazza per il mercato cittadino. Spesso visto la vicinanza con le prese di corrente elettrica, sempre al servizio degli ambulanti, il gioco dell’acqua finiscono per provocare dei black out che riguardano anche le abitazioni”.

(foto archivio: lo spiazzo alla Cassina Ferrara)

30072021