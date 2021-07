Vigili del fuoco in lutto: è scomparso il direttore provinciale De Filippis

VARESE – “Si è spento questa mattina, 31 luglio, dopo una lunga malattia, Gennaro De Filippis, direttore speciale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese”. A darne notizia i responsabili dei vigili del fuoco.

Entrato nel Corpo nel 1975 come vigile ausiliario, De Filippis nel 1976 ha vinto il concorso come vigile del fuoco permanente, capo squadra 1990, nel 1998 capo reparto, 2001 ispettore antincendi e 2021 direttore speciale. Era stato coinvolto con il suo lavoro in tutte le calamità che hanno riguardato il nostro Paese: dal terremoto dell’Irpinia a quello dell’Emilia Romagna nel 2012, fino a quelli dell’Italia centrale, l’ultimo dei quali nel 2016. Il personale del comando si unisce al dolere dei famigliari per la grande perdita.

Anche la redazione ed i collaboratori de ilSaronno porgono le loro condoglianze alla famiglia di Gennaro De Filippis.

(foto: il direttore speciale del comando provinciale varesino dei vigili del fuoco, Gennaro De Filippis. Oggi la notizia della sua scomparsa)

