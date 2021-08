CARONNO – La Caronnese dà il benvenuto a Matteo Vincenzi che, il prossimo anno, vestirà la casacca rossoblù.

Classe 2002, Matteo è un centrocampista che nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia del Como. In riva al lago ha completato la trafila delle giovanili, iniziata a Venegono Superiore nelle fila della Varesina. Al Como ha militato prima nella formazione Berretti poi, lo scorso anno, nella formazione Primavera.

Matteo, però, è sempre stato vicino alla prima squadra. E nell’ultima partita di campionato a Novara, è stato premiato con l’esordio tra i professionisti. Sei minuti che sono bastati al giovane centrocampista per trovare la via del gol. Un esordio da sogno, chiamato ora a confermare tutte le buone sensazioni.

(in foto: Matteo Vincenzi, nuovo giocatore per la squadra di Caronno Pertusella, con la maglia della sua nuova squadra. Ex centrocampista del Como, ora si prepara per l’esordio nei professionisti indossando la maglia rossoblù della Caronnese)

01082021