Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (4 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Il volontariato fa bene alla salute e all’anima. La nostra Angela ha contribuito per anni, così come tante altre e altri, al buon funzionamento della Casa Pronta Accoglienza che aiuta mamme e bimbi.

Wazah è un rapper di 22 anni. Saronno è la sua casa ed è la prima cosa che si nota ascoltando la sua musica. E’ ormai un’ icona per la città ed è pronto a tutto pur di portare in alto le sue strade.

Paolo aveva un sogno: raccontare il passato della chiesetta di Sant’Antonio.Grazie al contributo di amici oggi Paolo è il promotore del Corteo Storico: 1200 tra comparse e figuranti e migliaia di visitatori. Il corteo è ormai un appuntamento prezioso per la nostra città.

Maria è la parrucchiera saronnese titolare del negozio “Donna Più”. Fa il suo lavoro con passione e dedizione. Questa foto la dedico alla sua semplicità ed al suo sorriso.

Architetto dal 1979.Nel 1990 primo presidente del teatro Giuditta Pasta.Nel 2001-2006 assessore alla programmazione del territorio della città di Saronno.Membro da 20 anni Lions Club Saronno Host.

