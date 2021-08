GERENZANO – E’ solo il primo anno di campionato Aprilia Sport Production 250 per Valentino Sponga, di soli 13 anni, motociclista gerenzanese, ma i successi non tardano ad arrivare.

Sia in gara 1, sia in gara 2, il ragazzo è salito sul podio: un meritatissimo oro per la prima, un argento per la seconda. Sono i primi successi che già lo vedono svettare in classifica generale, dove il nome di Valentino Sponga è al secondo posto.

Un bronzo, invece, per la gara che ha avuto luogo sul circuito dell’autodromo di Varano de’ Melegari in provincia di Parma: partito in quinta posizione, il giovane è subito stato in grado di scalare la classifica fino al terzo posto, mantenendolo fino alla conclusione della gara.

Valentino Sponga, giovanissimo campione di Gerenzano, ha già conquistato nel 2018 il titolo di campione italiano di minimoto, a soli 10 anni.

(in foto: Valentino Sponga, giovane gerenzanese, che sta partecipando alla Aprilia Sport Production 250 per la prima volta guadagnando successi)

31072021