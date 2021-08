I ragazzi di “Giovani in campus” rendono Saronno più bella

SARONNO – L’annuale edizione di “Giovani in campus” ha portato con se molta gratitudine e realizzazione, è un’iniziativa che parte dall’Informagiovani, con l’obiettivo di coinvolgere gli adolescenti della nostra città e far loro partecipare come parte attiva al mantenimento e rinnovo di Saronno.

Appoggiati del comitato “La fenice” del quartiere Matteotti i ragazzi hanno svolto diverse attività volte a migliorare il quartiere stesso, in particolare è stato presentato l’intervento di pittura delle panchine e la decorazione in via Amendola che è stata realizzata dai ragazzi della “Squadra spazi urbani” con l’appoggio di Patrizia Mangano, pittrice di Saronno ispirandosi a un pattern di Geoponti.

Il progetto è stato supervisionato dal comune, in materia di sicurezza e rifornimento del materiale utilizzato.

L’iniziativa è integrata nel pacchetto del “Mattestate”, insieme alle letture del martedì sera e la proiezione delle partite degli europei in oratorio, iniziative ad oggi terminate lasciando spazio alle novità di settembre sempre dirette del comitato “La fenice”.

Per raccontare l’iniziativa di quest’anno i ragazzi hanno montato un video del loro operato.

30072021