MISINTO – Si è concluso lo scorso venerdì il “Misinto campus”; il campo estivo fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

Un progetto condiviso con l’associazione Game20, da sempre impegnata sul territorio comunale in ambito sociale. Il progetto, che ha visto la partecipazione attiva della Cooperativa Sociale Dandelion di Saronno, Asd Sportando di Saronno, dei volontari di protezione civile della Sei di Misinto e del Parco Groane, ha aperto le porte ai bambini misintesi e non solo, per un periodo di 7 settimane, coinvolgendoli durante la giornata in diverse attività sportive, ricreative, ludiche e di conoscenza del territorio con passeggiate ed esplorazioni nel vicino parco delle Groane.

Oltre le aspettative il riscontro avuto dalle famiglie e in primis dai bambini. Diversi gli attestati di ringraziamento giunti dalle famiglie e, anche nell’ultimo giorno i bambini hanno voluto omaggiare a nome di tutti, il sindaco Matteo Piuri, il vicesindaco Monica Caspani ed il presidente di Game20 Fabio Mondini, con disegni e frasi di riconoscenza.

Come sempre succede quando finisce qualcosa di bello, inevitabile qualche momento di commozione nell’ultimo giorno di campus. L’appuntamento è all’anno prossimo con un servizio se possibile ancora migliore.

“Con la presente voglio ringraziare tutti quanti hanno creduto in questo sogno e hanno dato il loro contributo alla riuscita del primo campus organizzato dall’amministrazione comunale. Un particolare ringraziamento a Monica e Fabio che sono stati la madrina e il padrino di questa iniziativa” ha commentato il sindaco Matteo Piuri.

01082021