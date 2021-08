SARONNO – “Si informano i signori viaggiatori che, come di consueto, nel mese di agosto sono previste riduzioni dell’offerta ferroviaria. Durante questo mese, mentre su diverse linee si svolgeranno importanti lavori potenziamento dell’infrastruttura, in Lombardia circoleranno oltre 1850 corse giornaliere.

Il servizio aeroportuale da e per Malpensa Aeroporto si svolge senza limitazioni, con 4 corse ogni ora per direzione, due da e per Milano Centrale (con fermata a Milano Porta Garibaldi) e due da e per Milano Cadorna.

L’App di Trenord riporta tutte le informazioni per la pianificazione e l’acquisto del viaggio. L’offerta ferroviaria tornerà completa a partire da lunedì 30 agosto”

E’ la nota di Trenord che avvisa i viaggiatori dell’entrati in vigore dell’orario ridotto per il mese di agosto.

Sulla novità è intervenuto il Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno:”Dalle comunicazioni presenti sul sito ufficiale e dalle cancellazioni che l’app ufficiale mostra, sembrerebbe che Trenord abbia anticipato autonomamente l’attivazione dell’orario ridotto dall’8 agosto al 1° agosto. L’orario già di per sé mutilato, ma meno ridotto, dovrebbe ripartire sempre il 30 agosto.

Gli orari informatici non sembrano essere stati aggiornati al momento”.

01082021