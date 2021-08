SARONNO – Polizia locale del comando di piazza Repubblica mobilitata insieme ai tecnici del gas per la fuga gas avvenuta ieri pomeriggio in via Miola alle porte della città.

L’allarme è scattato intorno alle 16,30 quando alcuni passanti hanno allertato la polizia locale per un intenso odore di gas che si avvertiva in via Miola nel primo tratto della via. E’ stata subito allertata la società del gas che ha effettivamente rilevato una perdita importante. Proprio per questo a scopo precauzionale lungo l’intersezione con via Roma a quella con via Parini.

In sostanza, per l’intero pomeriggio, le auto hanno potuto, procedere verso via Roma ma non verso via Bergamo.

In serata l’arteria è stata completamente riparta anche perchè la squadra della società che si occupata dell’erogazione del gas hanno provveduto ad aprire un cantiere per bloccare la perdita prima e per effettuare la riparazione poi.

(foto archivio: polizia locale a Saronno)

31072021