Battaglia all’ultimo referendum a Cogliate, Upc contesta il sindaco

COGLIATE – In questi giorni sono molteplici le firme che i cittadini possono apporre negli uffici dei comuni per sostenere vari quesiti referendari. A Cogliate, la lista d’opposizione rimarca la situazione attraverso una nota che riceviamo e pubblichiamo:

«Ci sono referendum di serie A e referendum di serie B. L’amministrazione pubblicizza solo quello che gli interessa. Guarda caso, il referendum promosso dalla Lega. Quando inizia una raccolta firme per una proposta referendaria, viene data la possibilità ai cittadini di firmare anche presso il municipio del proprio comune di residenza. Questo generalmente per tutti i referendum. Il comune, in teoria, dovrebbe pubblicizzare questa informazione in maniera imparziale, non potendo certo mettersi a fare propaganda. A Cogliate però succede questo: al momento sono in corso due raccolte firme per referendum promossi da diversi comitati. Però sul sito del Comune e sui pannelli informativi (cioè quindi sui canali istituzionali dell’ente) c’è la pubblicità solo di uno dei due referendum.

E in passato non ci risulta sia stato dato lo stesso risalto ad altre campagne. Il referendum pubblicizzato dal comune è quello che ha tra i promotori la Lega di Matteo Salvini. Dare spazio a queste notizie è una cosa giusta e doverosa, per informare i cittadini della possibilità di partecipazione civica attraverso lo strumento dei referendum, ma se lo si fa in questo modo, con due pesi e due misure, senza imparzialità, diventa un’occasione di sfruttare i canali istituzionali per fare propaganda politica. E questo è inaccettabile».

02082021