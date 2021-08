GERENZANO – L’ufficio Igiene Ambientale informia che presso il cortile del municipio, vicino all’ingresso della sede della protezione civile comunale, è in funzione il distributore dei sacchi dei rifiuti per chi non si fosse recato a ritirare la fornitura annuale a giugno presso il Palazzetto dello Sport.

La fortnitura annuale comprende tre rotoli di sacchi grigi trasparenti per la raccolta indifferenziata, tre rotoli gialli per la raccolta della plastica e due rotoli di sacchetti verde chiaro per i rifiuti organici.

Il distributore è in funzione 24 ore al giorno.

Per poter prelevare i rotoli occorre portare con sé la tessera sanitaria o la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della Tari, da utilizzare, appoggiandola o inserendola, come indicato sul distributore.

Il distributore consente il singolo ritiro di ciascuno degli otto rotoli. E’ necessario ricordare che gli otto rotoli della fornitura 2021 vanno ritirati entro il 31 dicembre 2021, dopodiché non sarà possibile effettuarne il prelievo.

Per informazioni, contattare l’ufficio Igiene Ambientale allo 0296399107.

(in foto: il distributore)

01082021