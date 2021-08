GERENZANO – Con un doppio avviso sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale il comune ha annunciato che da oggi lunedì 2 agosto e fino a venerdì 6 agosto, la via G.P. Clerici, nel tratto di strada tra la rotatoria di via XX Settembre stazione e Berra, sarà transitabile a senso unico alternato per consentire agli operai di svolgere l’asfaltatura dell’arteria.