Maltempo, sabato maxi allagamento a Misinto

MISINTO – Davvero impressionanti le immagini condivise dai misinesi sabato sera quando il maxi temporale che ha interessato le Groane si è abbattuto con particolare intensità sul comune di Misinto.

In poche ore è caduta una tale quantità di acqua da bloccare la rete idrica cittadina in alcuni punti particolarmente critici per la conformazione delle strade.

In via Garibaldi ad esempio si è creato un vero e proprio fiume d’acqua raccontato a colpi di foto e di video proprio dai residenti che hanno condiviso le immagini sul gruppo Facebook “Sei di Misinto se”. La situazione è tornata lentamente alla normalità quando la pioggia ha finito di cadere.

Problemi analoghi si sono registrati anche nei comuni limitrofi e anche nel vicino Saronnese. Diverse le abitazioni, in tutto il comprensorio che si sono ritrovate a fare i conti con cantine allagate ed infiltrazioni d’acqua dal tetto.

(foto da gruppo Fb Sei di Misinto se)