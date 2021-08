Quest’anno il centenario di Maria Lattuada, donna esempio per tutti i saronnesi

SARONNO – L’8 settembre del 1921 nasceva a Saronno Maria Lattuada, una personalità importante per la nostra città, lei che ha cambiato il modo in cui i saronnesi aiutano il prossimo, degna di essere sempre ricordata come un esempio da seguire. Il comitato promotore del Centenario sta raccogliendo testimonianze di quanti l’hanno conosciuta al fine di non perdere il suo prezioso ricordo, il suo pensiero e la sua illuminata testimonianza a favore della città di Saronno.

Grande l’affetto con cui la città ha sempre risposto all’impegno a Maria Lattuada, ad esempio ricordiamo per il suo 90esimo compleanno, è stata creata un’associazione “Sulle orme di” per promuovere iniziative di solidarietà in linea con il suo insegnamento.

Ci saranno diverse iniziative che connoteranno la celebrazione del centenario dalla data di nascita a tutto l’anno a seguire. Come nello stile di Maria Lattuada il bene si può fare anche a piccoli passi.

Per info contattare il numero 3482603218, [email protected] www.sulleormedi.it