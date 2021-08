SARONNO – Qualche anno fa c’era stato un gruppo di lavoro formato da cittadini, esperti e cittadini che aveva iniziato a valutare la possibilità di utilizzare temporaneamente le aree dismesse. Ora, grazie alla delibera approvata qualche tempo fa in consiglio comunale, sarà possibile se affiancato al pieno rispetto delle norme.

A spiegarlo in una lunga nota dedicata alla rigenerazione urbana è l’assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti: “In tema di usi temporanei – spiega il delegato della Giunta Airoldi nel suo testo – previa stipula di apposita convenzione con il Comune e previo rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, al privato è consentito di utilizzare temporaneamente le aree dismesse, gli edifici o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico”.

Insomma con una convenzione con il Comune si potrà far rivivere temporaneamente un’area dismessa salvo la possibilità per il Comune nella convenzione “di definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all’uso temporaneo proposto”. Viene esclusa invece l’utilizzazione temporanea di aree ed edifici come attrezzature religiose, sale giochi, sale scommesse e sale bingo. “Gli uffici tecnici stanno predisponendo il testo di una convenzione-tipo per l’utilizzo temporaneo delle aree dismesse, convenzione che conterrà indicazioni sulle modalità di utilizzo, sulle eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie, sugli eventuali ripristini, sulle garanzie/fidejussioni ed eventuali sanzioni per inadempienze”.

Una novità che di fatto spiana la strada una una riapertura rapida di parte dell’ex Isotta Fraschini l’area dismessa tra via Varese e via Milano che la proprietà vorrebbe trasformare in un bene comune con un campus universitario ed uno spazio per l’accademia di Brera.