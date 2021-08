SARONNO – Aaa cercasi volontari per la Coppa delle Coppe di softball a Saronno: l’evento si tiene dal 15 al 21 agosto, e gli organizzatori dell’Inox Team Saronno sono alla ricerca di volontari per “dare una mano”, sia nella gestione di pubblico ed impianto in quei giorni, si gioca sul diamante comunale di via De Sanctis, che per fornire accompagnatori alle numerose squadre che hanno aderito alla manifestazione, la ventinovesima edizione della Women’s European cup winners cup. Per contribuire, è possibile contattare il Saronno softball sulla relativa pagina Facebook.

Le partecipanti – Per questa edizione dell’appuntamento continentale raggiungeranno Saronno le olandesi dell’Olympia Haarlem e le ceche dell’Eagles Praga. Ci saranno anche Viladeans (Spagna), Carrousel Mosca (Russia), Neunkirchen Nightmares (Germania), Zurich Challangers ( Svizzera), Crazy chicklets (Austria), Les Pharaons (Francia), Chicaboo’s (Belgio), Fireballs (Israele), Mrki Medvedi (Croazia), Trnava Panthers (Slovacchia). Barracudas (Danimarca).

(foto archivio: volontari al campo di via De Sanctis in occasione di un precedente evento sportivo; l’estate scorsa)

