CESATE – SARONNO – Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti oggi pomeriggio alle 16 per prestare aiuto al 35enne vittima nell’incidente stradale avvenuto a Cesate in via Giuseppe Verdi.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro di un edificio. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorso i feriti. Sul posto un’ambulanza della croce viola di Cesate e un’automedica dell’ospedale di Garbagnate. Fin dai primi attimi le condizioni del 35enne sono apparse preoccupanti tanto da essere portato all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Sul posto anche la polizia locale di Cesate che si è occupata di svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti del caso compresa la raccolta delle testimonianze dei presenti.