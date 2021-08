Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (6 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

E’ un giovane dipendente della Croce Rossa di Saronno. Ogni giorno lavora in prima linea, ma nell’ultimo anno e mezzo ha messo in gioco spesso la sua vita per gli altri.

Francesca non è solo una istruttrice di yoga. Lo yoga per lei è un bisogno primario, come dormire, mangiare, respirare. Francesca tramite questa antica disciplina aiuta i Saronnesi a vivere meglio.

Aurelio Legnani, nome di battaglia “Gatto”, Partigiano Saronnese della 183° Bgt. Garibaldi. Grazie al Suo sacrificio oggi godiamo di Libertà e Pace. Che il Suo esempio sia di insegnamento per tutti.

Giovane garzone di bottega lascia la Sicilia, approda a Saronno e dal 1965 apre la porta del suo negozio sempre puntuale ogni mattina. Il suo segreto: conoscere un mestiere e tanta passione!

Per più di 40 anni cineoperatore al cinema Saronnese ma è conosciuto per gli originali cappelli che indossa quando sta davanti al portone della Società di Mutuo Soccorso o quando fa il “nonno vigile”

QUI TROVATE TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO PUBBLICATE SU ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS