Gerenzano, Fratelli d’Italia e la censura

GERENZANO – Riceviamo e Pubblichiamo dal Gruppo di Fratelli d’Italia di Gerenzano

“Oggi scriviamo di “censura” e opposizione. Partiamo dalla seconda. La maggioranza della minoranza all’opposizione è sicuramente rappresentata dalla lista “Noi con Cristiano sindaco”, e il simbolo che raggruppa i diversi partiti che la sostengono esprime il concetto di coalizione. E’ evidente che in questo sodalizio è presente anche il simbolo del nostro partito: Fratelli d’Italia. E’ importante ricordare questo aspetto, in quanto vogliamo rinfrescare la memoria, agli smemorati di turno, che Fratelli d’Italia è presente nella vita politica del nostro Comune attraverso e grazie a questa intesa, portando avanti un fronte condiviso.

Chiarito questo concetto fondamentale, vogliamo attirare l’attenzione del cittadino sull’intervento che è stato censurato dal comitato di redazione de “il nostro comune”, al nostro gruppo. Riteniamo e sottolineiamo che la censura è un qualcosa di politicamente improponibile e inaccettabile al di là della forma tramite la quale viene espressa, come la non conformità; e qui il nostro pensiero va oltre, aprendo dibattiti e domande per il futuro: se questo è l’atteggiamento della attuale maggioranza, quali posizioni prenderà a riguardo per questioni che potrebbero riguardare una più ampia platea cittadina?

In chiusura mettiamo ancora l’accento sulla questione dell’uso della censura, che è da tempo non usato nelle democrazie e che riteniamo sia un concetto assolutamente fuori luogo, obsoleto e totalmente superato dalle idee di buon senso”.

03082021