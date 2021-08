SARONNO – Stasera alle 20 si terrà l’ultima seduta prima delle pausa estiva del consiglio comunale di Saronno che si terrà, per i problemi di sicurezza di Sala Vanelli ancora in modalità streaming. Passaggio decisivo della seduta sarà la discussione della variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che dovrebbe dettare le linee guida della gestione cittadina in base al programma dell’amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. Nell’ordine del giorno, presenti, inoltre la determinazione del contributo compensativo Tari per l’emergenza sanitaria, oltre che la discussione della mozione presentata da Forza Italia sull’individuazione di un’area cimiteriale per cani

Qui la diretta de ilSaronno

1. Approvazione verbale precedenti sedute.

2. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione

dei programmi e assestamento generale del bilancio di previsione 2021-

2023. Variazione di Bilancio 7° provvedimento.

3. TARI 2021 – Determinazione contributo compensativo per emergenza

sanitaria.

4. RatificadeliberazionediGiuntaComunalen.83del24/06/2021“Variazione

al bilancio di previsione 2021-2023. 6° provvedimento”.

5. Mozione presentata dal Capogruppo De Marco di Forza Italia per

individuare un’area cimiteriale riservata all’inumazione degli animali da

compagnia.

I cittadini interessati a seguire il consiglio comunale, possono farlo collegandosi al canale: saronno.civicam.it