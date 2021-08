SARONNO – Una nuova edizione per il concorso letterario nazionale Memorial Corrado Giachino nella sua ottava edizione. L’associazione Vap 4, Il Clan/Destino e Auser Saronno sono tra gli organizzatori della nuova edizione del concorso nazionale di Poesia e narrativa, dedicato a tutti le scrittrici e scrittori, poeti e poetesse che hanno un’opera lasciata nel cassetto, inedita.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “coltiviamo il nostro giardino dei sogni”, per cui è possibile presentare un massimo di 3 poesie che non superino le 35 righe di lunghezza, o un’opera in prosa di tre cartelle in carattere Times New Roman grandezza 12, per un massimo di 5400 battute spazi esclusi.

Per partecipare è necessario versare una quota pari a 10 euro; 20 euro per chi decidesse di partecipare sia per la sezione poetica sia per la sezione narrativa. La quota deve essere inviata tramite bonifico bancario a Bper – Sede di Saronno al seguente codice iban IT26O0538750520000003348378 intestato a Alessandro Giachino con la causale: Ottavo Concorso Letterario

Nazionale “Memorial Corrado Giachino”.

Le iscrizioni si concluderanno il 31 dicembre 2021 alle 12.

(in foto: un momento della premiazione dello scorso anno)

