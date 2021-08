SARONNO – Anche la biblioteca comunale, situata a Casa Morandi in viale Santuario, da venerdì 6 agosto sarà accessibile soltanto presentando il green pass, così come stabilito nel Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che prevede l’entrata in vigore del green pass per accedere a diversi servizi e attività.

L’esibizione della certificazione verde Covid-19 (o, in alternativa, l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato da meno di 48 ore), insieme ad un documento di identità, sarà indispensabile per chiunque abbia compiuto i 12 anni di età. Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica.

Il decreto stabilisce che in zona bianca è valido il green pass ottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi.

L’infortiva è stata resa nota dall’Amministrazione comunale che gestisce tramite l’assessorato alla cultura la biblioteca.