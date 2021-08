SARONNO – Appuntamento con il ciclo di video del tributarista saronnese Nicola Mastroianni, stavolta per parlare di come ottenere il massimo del Superbonus 110 per cento.

Si tratta della Rubrica sul fisco con il tributarista saronnese Nicola Mastroianni, che in una serie di video su Youtube, che tutti possono consultare, si sofferma sui temi di principale attualità ed interesse da parte dei cittadini. Il tutto con interventi chiari e comprensibili, 10 minuti per ogni argomento.

Recentemente Mastroianni si è soffermato anche su altro temi come “Proroghe Superbonus, cartelle e tasse”.

Altri argomenti di particolare interesse per i cittadini che sono stati affrontati da Mastroianni nei suoi video di 10 minuti, “Contributo Sabatini, Cartelle di pagamento e cashback”.

Ancora, un video su “Contributo a Fondo Perduto Sostegni-Bis”.

(foto: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta utilizzando lo strumento dei social e di Youtube per interventi divulgativi in materia fiscale e tributaria, che sono particolarmente seguiti da parte dei cittadini che hanno quindi modo di tenersi aggiornati sulle ultime novità in tema fiscale e tributario, ed anche sulle opportunità concesse ai cittadini in questo periodo)

03082021