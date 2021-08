Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (7 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Enzo è il riferimento generoso e affidabile del Gruppo di Acquisto Solidale Saronno-Uboldo (GASUSA), ogni sabato organizza la distribuzione e accoglie a casa le 30 famiglie che ritirano i prodotti!

Il profumo delle caldarroste arriva quando ormai senti freddo e ti accorgi che alle 7 di sera la gente è sempre di meno, ma in Piazza Libertà trovi il sig. Femia e al suo fianco, l’Autunno.

Presenti a Saronno dal 1915, si distinguono ancora oggi per grande impegno, servizio e preziosa presenza nella comunità cittadina. Un importante esempio di dedizione e volontariato.

Francesco Scartozzi – Cicli Gussino, Saronno. Einstein diceva che la vita è come la bicicletta: per mantenersi in equilibrio, bisogna continuare a muoversi. E Francesco ci aiuta a rimanere in sella.

Nato a Saronno, vive a Saronno, Domenico Ghiotto ogni giorno mette il suo occhio al servizio della città e condivide con i saronnesi i momenti più intensi catturandoli con un clic dopo un rapido sguardo.

