CARONNO PERTUSELLA – È cominciata ieri mattina 3 agosto, la preparazione della Caronnese in vista del prossimo campionato di Serie D. Al Comunale di via delle Vittorie, a Caronno Pertusella, la rosa della prima squadra si è ritrovata per il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore, Manuel Scalise. Tanta voglia di tornare a correre sul campo, un’energia sprigionata sul terreno di gioco subito dopo i tamponi effettuati prima dell’allenamento.

A fare gli onori di casa il presidente Umberto Gambaro, il vice Giuseppe Pirola, l’amministratore delegato Roberto Fici e il direttore generale Raffaele Ferrara. «Alcuni giocatori li conosco già, altri li conoscerò durante queste settimane. Fate un bellissimo sport, uno sport di squadra. Proprio per questo dovrete lavorare assieme. Perché solo con la condivisione si ottengono i risultati. Mettetevi a disposizione l’uno con l’altro, così raggiungerete gli obiettivi non soltanto nello sport ma anche nella vita», le parole del numero uno rossoblù Gambaro.

Carico in vista della nuova avventura il tecnico Manuel Scalise, affiancato dal preparatore atletico Cesare Ratti e dal preparatore dei portieri Marco Galasso. L’allenatore rossoblù ha parlato così al termine del primo allenamento: “Le sensazioni sono positive, ho visto dei ragazzi che hanno voglia di allenarsi. Chiaramente non ci saranno grosse indicazioni dalla prima settimana di lavoro, ma ho visto tanto entusiasmo ed è la cosa che più conta quando si comincia una nuova stagione. La squadra è particolarmente giovane, ma è una cosa che a me piace. L’ho fatto lo scorso anno e di questo ringrazio la mia ex società. I risultati mi hanno permesso di arrivare a vivere un’occasione importante come la Caronnese. Una realtà importante e ambiziosa, dove sono passati allenatori importanti che ora sono tra i professionisti. Vogliamo fare un bel campionato”.

Davanti al gruppo, per il quattordicesimo anno consecutivo, c’è il capitano Federico Corno. Lui a dare il benvenuto ai nuovi arrivati, lui ad essere fonte d’ispirazione per i vari Coghetto, Yamba e Musazzi, 2003 che già lo scorso anno avevano saggiato la prima squadra in maniera concreta. “Senza passione e senza entusiasmo non si potrebbe cominciare la quattordicesima stagione presso la stessa società. Ma siamo pronti e carichi per questa nuova avventura. È stata un’estate diversa dalle altre, non abbiamo avuto i soliti due mesi per ricaricare le pile. Ora abbiamo tutto il tempo per amalgamarci bene con i nuovi compagni e per apprendere i dettami del nuovo mister. La volontà è quella di far bene, le ambizioni dei singoli giocatori e quelli della società devono andare di pari passo per non fare un campionato anonimo”.

