SARONNO – Alla fine è arrivato il momento della maxi variazione di bilancio, di una delle maxi variazione di bilancio, con cui l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi vuole trasformare il bilancio previsionale tecnico approvato ad ottobre (sostanzialmente un copia incolla di quello precedente targato Fagioli) inserendo fondi per investimenti e spese che trasformino Saronno in quella città amica e attrezzata di cui il sindaco parla no stop da oltre un anno. (QUI LA DIRETTA DELLA SEDUTA)

E’ proprio il sindaco ad essere in prima linea e a presentare la variazione e i provvedimenti della sicurezza (lasciando però la patata bollente del personale con il corso concorso da 50 mila euro e i fondi per lo staff all’assessore Giulia Mazzoldi). Una scelta che racconta quando l’Amministrazione, ma sarebbe più corretto dire la Giunta, abbia investito in questo provvedimento. Del resto in Municipio non si parla e non si fa altro da settimane con una maniaca attenzione anche a chi presenta cosa e come (malgrado poi scivolare ancora sulle slide non completamente leggibili da chi stava a casa e con il logo sbagliato come non ha resistito a sottolineare lo stesso presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli).

Con oltre 5 milioni di euro in spese ed investimenti (finanziati con avanzo di bilancio, mutui e contributi) effettivamente progetti e proposte non mancano. Tutti gli assessori e il sindaco hanno posto l’accento sulla grande collaborazione per i temi condivisi “facendo squadra per portare a casa il risultato”. Una prassi che dovrebbe essere la norma ma che evidentemente non è così considerata a Saronno visto il continuo rimando a questa modalità di lavoro. Non a caso il consigliere Gianpietro Guaglianone, con la battuta della serata, ha ironizzato le continue sottolineature sull’affiatamento della Giunta “abbiamo capito siete una squadra fortissimi” riprendendo il ritornello di un noto tormentone musicale.

Ma cosa c’è nella variazione? Alessandro Merlotti ha parlato dei fondi per la rigenerazioni urbana a partire da quelli dei professionisti per il nuovi piani da quello dei parcheggi a quello per eliminare le barriere architettoniche iniziando a pensare ad un nuovo Pgt. L’assessore Laura Succi è pronta a rilanciare il settore cultura con 55 mila euro per concerti e mostre “che non saranno solo intrattenimento ma anche approfondimento e di visibilità per la città (per la quale sarà creato un brand) e i suoi artisti”. Accennato anche il progetto di un murales nei pressi del passaggio dell’Ermellino dedicato proprio alla saronnese, Dama con l’ermellino, Cecilia Gallerani. Ilaria Pagani ha illustrato i progetti per il sociale soddisfatta del 13% dei contributi con focus su anziani e minori “e quindi famiglie” le ha fatto eco Francesco Licata.

Franco Casali è partito dai 20 mila euro per gli arredi di parchi (giudicati un po’ pochi dal consigliere Claudio Sala) per arrivare ai “100 mila euro per nuove piantumazioni per la sostituzione delle piante morte e di quelle malate colpite da funghi come quelle di via Frua”.

Mazzoldi ha evidenziato i 5 mila euro per il Duc (al centro anche di un intervento di Luca Amadio), dei 50 mila euro del corso concorso per dirigenti (spesa stigmatizzata da Gianpietro Guaglianone come non necessaria, con poche spiegazioni e soprattutto non utile ad un’amministrazione che si attiva rapidamente a dare risposte ai posti da dirigenti vacanti in municipio).

Gabriele Musarò ha ottenuto i fondi per i progetti scolastici, dal diritto allo studio ai gruppi di parola, per realizzare una comunità educante per lo sviluppo dei saronnesi di domani.

E’ Novella Ciceroni però a fare la parte del leone con numerosi progetti tutti qualificanti e determinanti per la buona riuscita dell’Amministrazione Airoldi: da Palazzo Visconti alla nuova sede della Guardia di Finanza all’ex tribunale, dagli investimenti sull’illuminazione dei parchi alla messa in sicurezza di Villa Gianetti e Sala Nevera senza dimenticare gli interventi per le strutture scolastiche in termini di sostituzione delle coperture e delle caldaie. Fondi anche per le strutture sportive dalla pista indoor di atletica al campo da softball.

E’ una variazione che riempie d’orgoglio i consiglieri di maggioranza (da Mattia Cattaneo a Francesca Rufini) anche per piccoli progetti come quello da 8 mila euro per le pari opportunità per i 10 mila euro per le 27 associazioni sportive della consulta (da assegnare con requisiti nuovi in base alla capacità di coinvolgere diversamente abili e ragazzi bisognosi e di evitare la dispersione sportiva).

Rivelatrice ancora una volta il contributo dei consiglieri Gilli: se Marta pone l’accento su una variazione portata in un consiglio comunale estivo che ben pochi cittadini hanno potuto condividere (con diversi consiglieri assenti e pure l’indisponibilità di Civicam ko per tutta la serata) è il presidente del consiglio comunale mette il dito nella piaga. “Tanti fondi, tanti progetti che arrivano ad estate inoltrata, quasi finita, l’Amministrazione dovrà correre e con lei gli uffici per arrivare in fondo all’iter burocratico prima della fine dell’anno”. A fare il grillo parlante sul lavoro ancora da fare, in un intervento più performante che polemico, Raffaele Fagioli che ha ricordato come “di tutto questo non c’è traccia nel Dup, direi che il lavoro non è ancora finito”.