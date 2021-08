Multe e sanzioni a Cislago: crescita nel 2021

CISLAGO – E’ di oltre 17.000 euro l’importo complessivo delle sanzioni comminate dalla polizia locale di Cislago in questo primo semestre 2021 e, di questa somma, oltre 5mila euro sono già stati riscossi. Un trend ben diverso rispetto a quello del 2020, quando si erano registrate contravvenzioni per poco più di 6mila euro e l’incasso effettivo era stato di appena 1.735,50 euro.

Certamente l’anno di pandemia, con chiusure totali per diversi mesi nel 2020, ha contribuito a far sì che le multe non fossero eccessive, ma una svolta così importante non può che essere imputata al cambio di rotta portato a Cislago dal nuovo comandante della polizia locale, Marco Cantoni, che ha incentivato i controlli e anche l’importanza di sanzionare per educare al senso civico.

Nel bilancio del primo semestre sono duplicate le sanzioni per il mancato rispetto della sosta oraria sulla Varesina e davanti ai negozi.

(nella foto: il comandante Marco Cantoni)